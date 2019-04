Was für ein spannender Moment für einige Kandidatinnen der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel! Sie wurden zu ihrem allerersten öffentlichen Event eingeladen und durften bei der Eröffnung des House of #berlincolours im Berliner Madame Tussauds dabei sein. Doch obwohl Model-Mama Heidi Klum (45) die Girls bereits mit einem Presse-Coaching auf diesen Moment vorbereitet hatte, ging es doch nicht ganz ohne Muffensausen. "Für mich ist es megaaufregend. Allein, als ich die Einladung bekommen habe und sie gesagt haben: 'Ja, wir wollen ein paar GNTM-Mädels dabei haben und ihr seid herzlich eingeladen.' Da war ich schon so: Wow, krass", verriet Teilnehmerin Sayana im Interview mit Promiflash.



