Bei diesem Paar sind gleich beide Netz-Berühmtheiten! Seit Sarahs Teilnahme bei der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel wächst ihre Community am laufenden Band. Praktisch also, dass das Model Karriere und Privatleben ganz einfach unter einen Hut bringen kann – ihr fester Freund Dee Jaxon zählt mit über 80.000 Instagram-Followern nämlich auch selbst zur Netz-Elite! Im Interview mit Promiflash offenbarte der Influencer: "Was es auf jeden Fall Positives mit sich bringt, ist, dass man in der Hinsicht auch zusammenarbeiten kann [...], dass wir gegenseitig voneinander Bilder machen können und beide auch Spaß dran haben."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de