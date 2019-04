Was sagen die TikTok-Stars zu dem Aus von Lisa und Lena (16)? Erst kürzlich gaben die Zwillinge bekannt: Sie kehren der Plattform den Rücken und löschen ihren Account – für ihre Netz-Kollegin Chany Dakota ein echter Schock. Allerdings kann sie die Entscheidung der beiden auch ein wenig verstehen. "Ich glaube, dass die vielleicht einfach aus diesem TikTok-Girly-Alter raus sind oder vielleicht gar nicht mehr so in Verbindung damit gesetzt werden möchten, sondern mit ihrem Tanz und Schauspiel", erklärte sie im Promiflash-Interview. Alina Mour hat da weniger Verständnis: Sie findet es blöd, dass die Schwestern sich von der App verabschieden.



