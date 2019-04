Wie geht Adeline Norberg mit der neuen Situation um? In der Goodbye Deutschland-Folge vom Montag feierte die Tochter von Michael Wendler (46) ihren ersten Geburtstag nach der Scheidung ihrer Eltern – zum ersten Mal in ihrem Leben verbrachte die Schülerin ihren Ehrentag zunächst mit ihrem Vater und seiner neuen Freundin Laura und anschließend mit ihrer Mama Claudia. "Natürlich ist es komisch. Sonst haben wir immer zusammen gefeiert. Was jetzt bei jedem Fest so sein wird: Weihnachten, Silvester, alles. Das ist aber nicht schlimm. Man muss sich daran gewöhnen", gab sich die 17-Jährige positiv. So ein Geburtstag als Scheidungskind habe letztendlich auch seine Vorteile: Es gibt doppelt Geschenke und zwei Partys!



