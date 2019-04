Bald ist es so weit: Der beliebte Zeichentrick-Klassiker Der König der Löwen kehrt als Realverfilmung zurück in die Kinos. In 99 Tagen wird der kleine Löwe Simba die Herzen der Fans wieder höher schlagen lassen. Denn das Remake des 25 Jahre alten Kassenschlagers bietet neben lebensnah animierten Tierstars auch atemberaubende Landschaftskulissen. Der neuste Trailer verspricht also schon jetzt ein Filmspektakel für Jung und Alt.



