Im Sommer hatte Marc Terenzi (40) noch so lebendig von seiner Zukunft mit Anja geträumt! Am Dienstag gab der Sänger überraschend bekannt, sich nach drei Jahren von der Blondine getrennt zu haben. Im Juli 2018 traf Promiflash das damals noch glückliche Paar auf dem Christopher Street Day in Berlin, wo der einstige Boyband-Star grinsend beschrieb, was er sich für die Zukunft mit seiner Liebsten wünschte. "Ich denke, wir haben eine große Zukunft. Hoffentlich sind wir irgendwann auf einer Ranch, wenn wir 50 sind oder so, irgendwo mit Pferden und mit Kindern und hundert Hunden. So was ist mein Plan", sagte Marc mit Anja an seiner Seite.



