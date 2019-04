Machte sich Michael Wendler (46) am Anfang der Beziehung etwa strafbar? Seine Liebe zu der 18-jährigen Laura Müller sorgte in den vergangenen Wochen für eine Schlagzeile nach der anderen. Ein Thema wurde dabei besonders heiß diskutiert: Ihre ersten Küsse tauschten der Schlager-Star und die Schülerin bereits im Sommer 2018 aus – war Laura zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon volljährig oder noch 17? In ihrer Instagram-Story klärte Michaels junge Freundin nun auf, wie alt sie wirklich war, als sie und der "Sie liebt den DJ"-Interpret sich verliebten.



