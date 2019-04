Ende Januar schockten Anne Wünsche (27) und Henning Merten ihre Fans! Wie aus dem Nichts gab das Influencer-Paar seine Trennung bekannt. Für die Community eine echte Überraschung – doch wie sieht es bei Annes ehemaligem Berlin - Tag & Nacht-Kollegen Marcel Maurice Neue (29) aus? Die beiden Seriendarsteller standen jahrelang als Hanna und Krätze gemeinsam vor der Kamera – seither verbindet sie eine enge Freundschaft. Hat Marcel also schon vor der Verkündung von Annes Liebes-Aus gewusst? "Also so nah stehe ich ihr jetzt nicht, dass ich ihr beratend zur Seite stehe. Ich hab's auch nicht von ihr erfahren, ich hab's erst durch die Medien erfahren. Natürlich habe ich mich aber daraufhin auch gemeldet", beteuerte der 29-Jährige im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de