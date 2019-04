Beauty Julia gilt als Curvy-Kandidatin in der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel. Doch Promiflash erklärt die gelernte Krankenschwester jetzt, dass sie eigentlich eine Art Zwischengröße hat – die sie gerne verändern möchte! Im Interview plaudert sie nun über ihr Abnehm-Vorhaben: "Ich bin gerade fleißig am Sport machen. Dadurch, dass ich im letzten Jahr ziemlich viel zugenommen habe, sehe ich mich eigentlich eher im normalen Modeln, sag ich mal, und bin auch ein bisschen dabei, meine Figur in Shape zu bringen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de