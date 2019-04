Stand Gerda Lewis (26) auf der Favoritenliste für Die Bachelorette 2019? Gerüchten zufolge soll sich Angelina Heger (27) gegen die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin und die Der Bachelor-Drittplatzierte Vanessa Prinz durchgesetzt haben. Im Gespräch mit Promiflash erklärte das Model jetzt, dass RTL sie nie für das Format angefragt habe: “Die Presse labert immer sehr, sehr, sehr viel Müll, also ja nicht nur über mich, auch über andere. Deswegen schaue ich da gar nicht mehr rein, weil im Endeffekt: Schlagzeilen sind Schlagzeilen, aber die sind ja meistens eh nicht wahr.” Aktuell könne es sich die 26-Jährige auch nicht vorstellen, an einer Kuppelshow teilzunehmen.



