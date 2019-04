Vasfije Muharem und Tabea Thomas wehren sich gegen die Kritik an ihrer Beziehung! Erst vor wenigen Wochen gaben die Temptation Island-Singles bekannt, sich während der Dreharbeiten zur Fremdgeh-Sendung ineinander verliebt zu haben. Inzwischen sind die beiden ein Paar – doch viele zweifeln an der Glaubwürdigkeit. Schließlich sollen sich Vasi und Tabea laut Aussage zweier Show-Kolleginnen nach Drehschluss noch mit zwei Herren vergnügt haben. Gegenüber Promiflash stellen sie nun klar: "Es gibt immer Kritik. Ich denke, jeder hat seine Meinung und die Meinung darf jeder auch äußern. Wir wissen ja, wer wir sind und wir wissen, was wir fühlen."



