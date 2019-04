Da haben sich anscheinend zwei gesucht und gefunden! Xenia Prinzessin von Sachsen (32) absolvierte vor wenigen Tagen in Berlin ihren ersten offiziellen Paar-Auftritt mit ihrem neuen Freund, dem amtierenden Mister Germany Sasha Sasse. Im Promiflash-Interview gab sich das Paar total verliebt: "Kribbeln im Bauch pur, würde ich sagen. Wir sehen uns tatsächlich auch nicht jeden Tag, zum Glück vielleicht auch, weil wir ja in verschiedenen Städten wohnen, aber wir versuchen, uns so oft es geht zu sehen und dann ist es immer was Besonderes. Wir genießen einfach die Zeit, die wir haben!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de