Hat er seine Ex-Freundin etwa schlecht behandelt? Benjamin Piwko (39) tanzt sich derzeit bei Let's Dance in die Herzen der Fans. Auch privat läuft es für den gehörlosen Schauspieler aktuell so richtig rund: Ben ist seit mittlerweile vier Jahren verheiratet. In Sachen Liebe scheint es bei ihm aber nicht immer so gut geklappt zu haben. Jetzt erhebt eine Verflossene des Tatort-Darstellers schwere Vorwürfe gegen ihn!

In dem Podcast Paula KOMMT, der von der Bloggerin Paula Lambert (44) betrieben wird, verrät die Fernsehjournalistin Inga W., dass sie eine einjährige Beziehung mit Benjamin gehabt habe, die sie sehr bereue. "Ich war in der Zeit Anwältin, Sekretärin, Hure und Therapeutin. Ich habe mal kurz sein Leben geregelt und meins auf Eis gelegt", sagt sie. Inga lernte Benjamin im November 2015 über Facebook kennen – und danach sei ihr schnell klar geworden, dass der Hamburger in vielen Lebenslagen abhängig von ihr sei. Sie und der Schauspieler seien sich schnell nahe gekommen. "Es gab Körperlichkeiten. Aber vorher hat er mir noch kurz erzählt, dass er verheiratet ist", so die Reporterin.

Gegenüber Bild meldet sich Benjamin zu der gescheiterten Liaison zu Wort und bestätigt, dass er eine Beziehung mit Inga gehabt habe. Zu dem Zeitpunkt sei er allerdings von seiner jetzigen Frau getrennt gewesen – mittlerweile führen die beiden aber wieder eine glückliche Ehe. "Wenn ich in der Zeit jemanden verletzt habe, tut mir das sehr leid", sagt Ben.

ActionPress_Bieber, Tamara Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko

ActionPress_Bieber, Tamara Benjamin Piwko in Berlin 2019

Getty Images Benjamin Piwko im April 2019

