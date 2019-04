Michael Wendlers (46) Freundin Laura Müller ist laut Meinung des Entertainers schon erwachsen – seine Tochter Adeline sei mit ihren 17 Jahren noch weit davon entfernt, meint ihr Papa. Am Montag sorgte der Schlagerstar bei Goodbye Deutschland mit seiner Aussage für Verwunderung bei den Zuschauern: In seinen Augen scheint Adeline quasi noch in den Kinderschuhen zu stecken, während seine 18-jährige Partnerin bereits das Erwachsenen-Dasein erreicht habe. "Na ja, man darf ja nicht vergessen: Adeline ist ja wirklich noch ein Kind", beteuerte der Wendler und bekräftigte anschließend: "Ich bin mit einer Frau zusammen, die volljährig ist – Punkt."



