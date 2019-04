Im vergangenen Juni wurde Anna Maria Damm (23) zum ersten Mal Mutter! Seit der Geburt von Töchterchen Eliana gibt sie regelmäßig Body-Updates. Zwar zeigt die Waage noch einige Kilos mehr als vor der Schwangerschaft an, frustriert ist sie darüber aber nicht. Auf der Beauty-Convention Glow by dm verrät die 22-Jährige gegenüber Promiflash: "Ich glaube, ich bin so mit eine der Entspanntesten, was das angeht. Ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Also nach der Geburt habe ich erst einmal entspannt und mache auch immer noch nicht so viel Sport, wie ich vielleicht müsste.“ Dass Anna sich wohl in ihrer Haut fühlt, beweisen auch ihre zahlreichen Instagram-Fotos.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de