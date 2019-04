Vor wenigen Tagen hat Lena Gercke (31) ihre Fans mit einem Knutschbild überrascht! Die Germany's next Topmodel-Beauty ist offenbar wieder total verliebt: Ihr Freund heißt Dustin Schöne. Aber was weiß man eigentlich über den neuen Mann in Lenas Leben? Der 33-Jährige ist Werbefilm-Regisseur und hat schon für namhafte Marken wie Mercedes Benz und Absolut Vodka gearbeitet. Außerdem ist Dustin ein leidenschaftlicher Angler.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de