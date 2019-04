Paola Marias (25) kleiner Sohn Leonardo Koslowski entwickelt sich prächtig – das verriet die YouTuberin im Promiflash-Interview auf der Glow in Stuttgart. Ganz stolz berichtete die frischgebackene Mama, was ihr Sprössling schon so alles kann: "Jetzt lächelt er natürlich ganz viel und guckt auch ab und zu böse. Ich glaube, den bösen Blick hat er von mir." Doch auch sonst wird ihr kleiner Mann immer aktiver, wie die 25-Jährige weiter erzählte. Rollen, robben und krabbeln gehören demnach bereits zum festen Repertoire des Babys. Na, wenn Leo dieses Tempo beibehält, steht er vielleicht schon bald auf seinen eigenen Füßchen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de