Im Oktober machten Fitness-Influencer Philipp Stehler (30) und Antonia Elena ihre Beziehung offiziell! Seitdem posten die beiden Turteltauben ein verliebtes Foto nach dem anderem. Im Interview mit Promiflash verrät der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat jetzt, wie die Blondine bei ihm landen konnte: ”Sie ist einfach super zielstrebig, super selbstbewusst und macht auch alleine ihr Ding. Also im Team sind wir super. Aber ich glaube, sie ist auch ein kleines Alphatier, so wie ich auch in meiner Vergangenheit immer wieder Alphatierchen genannt wurde, und das ist ganz geil, das passt.” Damit nicht genug: Vor der Promiflash-Kamera macht er seiner Toni ein sehr deutliches Liebesgeständnis...



