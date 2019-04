Die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen wären nicht begeistert, wenn Jasmin tatsächlich zum Finale kommen dürfte! In Folge sieben der Castingshow flippte die 18-Jährige aus: Sie attackierte ihre Konkurrentin Lena, schlug sie und riss ihr sogar die Extensions raus – daraufhin schickte Modelmama Heidi Klum (45) sie prompt nach Hause. Nun steht die Frage im Raum, ob Jasmin wie alle anderen Ausgeschiedenen zum großen Live-Showdown erscheinen wird. Manche Mädchen hätten in diesem Fall ziemlich Angst, wie Nachwuchs-Model Sayana jetzt im Promiflash-Interview berichtete.



