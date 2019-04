Saskia Atzerodt (27) ist einer von fünf Promis, die dieses Jahr an der verrückten Reality-Show Get the Fuck out of my House teilnehmen. Insgesamt 101 Personen müssen auf einer Grundfläche von nur 63 Quadratmetern leben – wer am längsten aushält, gewinnt 100.000 Euro. Schon in der ersten Folge hatte Saskia kein Problem damit, vor ihren rund 100 Mitbewohnern und den 36 Kameras mehr oder weniger blankzuziehen: Saskia duschte nackt! Im Promiflash-Interview erklärte die 27-Jährige, ob das eine Überwindung für sie war!

Promiflash traf Saskia bei der Eröffnung des House of #BerlinColours im Madame Tussauds in Berlin und sprach sie dort auf ihre Teilnahme an der Sendung an. Dass sich die ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidatin in der Show völlig nackt zeigte, macht ihr auch heute überhaupt nichts aus: "Ich bin zufrieden mit meinem Körper. Was ist schon ein nackter Busen? Ich schäme mich nicht. Ich komme mit meiner Nacktheit klar. Ich war im Playboy, mich hat ganz Deutschland schon nackt gesehen. Warum soll ich mich da schämen, ohne Kleidung zu duschen? Mir war es egal", berichtete sie amüsiert.

Doch was Saskia sehr leicht fiel, war für andere ein riesiges Problem, wie sie außerdem ausplauderte: "Es gab tatsächlich ganz ganz viele, denen das sehr unangenehm war. Nicht jeder macht das einfach so und es ist schon eine Überwindung für einige gewesen mit Sicherheit", berichtete sie. Wie es mit Saskia bei "Get the Fuck out of my House" weitergeht, zeigt sich am Dienstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

ProSieben/Willi Weber Mike Heiter, Natalia Osada, Martin Kesici und Saskia Atzerodt

Instagram / Saskia_atzerodt Saskia Atzerodt

WENN Saskia Atzerodt auf dem Bild Renntag 2018

