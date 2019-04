Shirin David wurde am Donnerstag 24 Jahre alt – neben ihrem derzeitigen Chart-Erfolg wohl definitiv ein Grund zum Feiern! Die "Gib ihm"-Interpretin schmiss in Berlin eine echte Bling-bling-Party, zu der nicht nur ihre YouTube-Kolleginnen Jolina Mennen (26) und Katja Krasavice (22) erschienen, sondern auch der "4 Blocks"-Star Kida Khodr Ramadan und die Germany's next Topmodel-Siegerin Toni (19). Die Gastgeberin selbst kam mit XXL-Löwenmähne im Mini-Perlenkleid – nicht nur dafür regnete es viel Lob von den Promi-Gästen: "Sie ist gerade ganz hoch im Hip-Hop-Game etabliert und hält locker mit, was die Gangster-Rapper da gerade machen und sie räumt gut mit auf", meinte beispielsweise Kida, der schon mit einigen Rappern vor der Kamera stand.



