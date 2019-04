Baby Nummer zwei war für Patrick Müller (31) eine ziemliche Überraschung! Erst vor wenigen Tagen gaben der Unter uns-Star und seine Frau Joy Lee Juana Abiola-Müller (27) bekannt, dass sie wieder Eltern werden. Der Familienzuwachs der beiden war allerdings noch gar nicht in Planung. "Wir haben das erste Kind nicht geplant und das zweite Kind auch nicht. Also nach hinten raus war es dann auch so, dass sie schon ein bisschen länger schwanger war. Sie war dann im zweiten Monat schon", verriet Patrick im RTL-Interview.

