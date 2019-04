Michael Wendler (46) und seine Freundin Laura Müller trennen 28 Jahre Altersunterschied – und die machen sich beim Einkaufen bemerkbar! In einem Video auf Instagram zeigt der Schlagerstar sich jetzt in der alltäglichen Situation mit seiner jungen Partnerin: Gemeinsam schlendert das Paar durch einen Supermarkt. Bezahlen muss am Ende aber wohl der 46-Jährige – denn als 18-Jährige darf Laura in den USA den Wein im Einkaufswagen noch nicht erwerben! Für die Follower des Musikers ein amüsanter Anblick: "Wendlermoment: Wenn die Flasche Wein älter ist als die eigene Freundin", spottet ein Fan unter dem Clip.



