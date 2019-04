Tatjana überzeugt in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel immer wieder mit tollen Fotos! Das Nachwuchsmodel wurde als Junge geboren und lebt heute als Frau. Gibt es noch etwas an ihrem Körper, mit dem sie unzufrieden ist? Bei der Eröffnung des House of #berlincolours im Berliner Madame Tussauds verriet die 22-Jährige Promiflash: "Ich muss eigentlich wirklich sagen: Nein, ich würde absolut nichts an mir verändern. Da wäre eine Sache, aber die kann man nicht wirklich ändern, weil die OP auch etwas gefährlich ist. Ich finde meine Stimme in Ordnung – es ist nur manchmal so, dass ich gerne eine schönere, weiblichere Stimme hätte.” Noch einmal unters Messer legen, möchte sie sich allerdings nicht.



