Dieser Schock sitzt nicht nur bei der Germany's next Topmodel-Kandidatin tief. Kurz vor dem Einzug in die Top-Ten musste Theresia Fischer ihre Koffer packen und sich von Show-Chefin Heidi Klum (45) verabschieden. Für den Verlobten des Nachwuchsmodels ist der Exit vollkommen unverständlich. "Theresia war sicherlich enttäuscht, aber man kann ihre Enttäuschung nicht mit der meinigen messen, denn die war wirklich sehr, sehr groß", verrät Thomas Behrend im Promiflash-Interview im Montgomery Champs in Hamburg.



