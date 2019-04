Existiert Tobillino noch? Diese Fragen stellen sich in den vergangenen Wochen wohl viele Fans von den Love Island-Stars Tobias Wegener und Marcellino Kremers. Das beliebte Zweiergespann der Datingshow zeigt sich nicht mehr so häufig gemeinsam auf Social Media – und die Follower haben Angst, dass die beiden nicht mehr befreundet sein könnten. Alles Quatsch, wie Tobi exklusiv im Promiflash-Interview auf der Glow in Stuttgart verriet: "Jeder hat so seine Verpflichtungen und seine Struktur. Das ist ganz normal, dass man sich jetzt nicht tagtäglich sieht und das jeder so sein Ding erst mal durchzieht. Aber unsere Freundschaft ist dadurch jetzt nicht kaputt. Wir haben ganz normal Kontakt, wir schreiben, wir hören voneinander. Die Beziehung oder unsere freundschaftliche Basis, die läuft so wie vorher auch", stellte der Muckimann klar.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de