Jennifer Lange hat die Nase voll von der Kritik an ihrer Figur! Die diesjährige Bachelor-Gewinnerin hat im Zumba-Tanzen ihre große Leidenschaft gefunden. In heißen Videos präsentiert die Freundin von Andrej Mangold (32) ihren Followern immer wieder ihre rhythmischen Choreos – doch bei ihrer Community kommen die nicht immer gut an: "Bisschen mehr Kurven und nicht zu steif tanzen, [dann] würde es geiler aussehen!", heißt es in den Kommentaren. Davon hat Jenny jetzt genug: "Ich bin keine Latina, ist klar, ich kann mich auch nicht wie eine Latina bewegen, aber ich bin ich und ich tanze, wie ich will und das wird sich auch nicht ändern!"



