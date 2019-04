Wie nimmt Kerstin Ott (37) wohl die aktuelle Let's Dance-Debatte wahr? In der vergangenen Folge erzielte ihr Tanz mit Regina Luca (30) die niedrigste Jury-Punktzahl, dennoch kam die Sängerin in die nächste Runde. Stattdessen musste ihr Konkurrent Lukas Rieger (19) gehen, was viele Zuschauer mächtig aufregte – wobei ein Großteil der Kommentare allerdings ziemlich sachlich geblieben ist. Manche Kritiker bekundeten sogar noch ihre Sympathie für die Musikerin! Aber auch für Hate wäre Kerstin gewappnet, wie sie im Promiflash-Interview im September 2018 bereits angedeutet hatte: "Als ich damals die ersten Kommentare gelesen habe – bei YouTube war das – habe ich gedacht, das ziehe ich mir einfach nicht rein. Erstens weiß ich nicht, wer am anderen Ende sitzt, und es bringt mir auch nichts, außer schlechte Gefühle." Und die kann die Berlinerin gerade im harten Training für die kommende Show gar nicht gebrauchen!



