Micaela Schäfer (35) ist der Überraschungsgast in der diesjährigen Staffel der Reality-Show Get the Fuck out of my House. Gemeinsam mit 100 anderen Kandidaten lebte die Nacktschnecke über einen Monat lang in einem Haus von lediglich 63 Quadratmetern. Das Show-Konzept: Wer es am längsten im Haus aushält, gewinnt 100.000 Euro. Bei so wenig Platz kann es schon mal ganz schön eng werden. Das musste jetzt auch Micaela am eigenen Leib erfahren: Ihr wurde an den Hintern gegrapscht!

Vor ihrem Einzug ins Haus versprach die 35-Jährige: Sie zieht ein, um sich auszuziehen. Doch Micaelas Nackt-Offensive nahm ein Mitbewohner jetzt zum Anlass, ihr näherzutreten, als es ihr lieb war. Das ging ganz klar zu weit: "Nur, weil ich einen String trage, ist das keine Einladung, mir auf den Hintern zu schlagen." Im Gespräch mit Bild findet Micaela zum Zwischenfall ganz klare Worte: "Völlig respektlos! Er stand noch mit anderen Typen da, die blöd gegrinst haben."

Obwohl Grapscher Kevin sich wenig später bei dem Model entschuldigte, machte Hausboss Manfred kurzen Prozess und warf ihn direkt aus dem Haus – und damit auch aus der Sendung. Micaela sei sich sicher, das der übergriffige Mitbewohner, nicht verstand, was er falsch gemacht habe, und betonte: "Das war keine echte Entschuldigung." Wie es mit Mica bei "Get the Fuck out of my House" weitergeht, zeigt sich am Dienstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

