Für Julia Wulf (23) ist Germany's next Topmodel-Kandidatin Sarah Almoril nicht genug in Form! Die GNTM-Teilnehmerin von 2016 teilt zurzeit ordentlich aus. Vor Kurzem fand sie am radikalen Umstyling von Topmodel-Anwärterin Justine keinen Gefallen – auch für Transgender-Model Tatjana sieht sie in der Branche schwarz. Jetzt urteilt die Blondine über das nächste Mädchen. Gegenüber Promiflash meint Julia: "Ich finde, diese Sarah müsste noch ein bisschen abnehmen oder in Shape kommen, um in einer normalen Model-Agentur Fuß zu fassen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de