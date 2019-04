Amira Wirth (22) ist glücklich mit ihrem Köln 50667-Ausstieg! Im Februar sprach die ehemalige Elli-Darstellerin zum ersten Mal öffentlich über ihren überraschenden Exit – und gab vor allem einstigen Kollegen die Schuld an ihrer freiwilligen Kündigung. Auf der Glow in Stuttgart plauderte Amira nun im Promiflash-Interview darüber, wie es ihr nach dem endgültigen Aus ergangen ist: "Ich bin glücklich, so wie es ist. Ich war schon zweimal an dem Punkt, wo ich mich danach gefühlt habe, eventuell rauszugehen. Ich habe einfach gemerkt, dass es jetzt richtig ist und dass die Zeit schön war und jetzt aber eine neue geilere Zeit kommt", stellte die 22-Jährige klar.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de