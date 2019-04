So luxuriös war True Thompsons (1) erste Geburtstagsparty! Am vergangenen Wochenende veranstaltete Mama Khloe Kardashian (34) ein Riesen-Event und scheute für den Ehrentag ihrer Tochter weder Kosten noch Mühen, wie die Clips in der Instagram-Story der Unternehmerin beweisen: Sie zauberte ein wahrhaftiges Märchenland für ihren Spross – inklusive einer Menge Süßigkeiten und "echten" Einhörnern! Zusätzlich wartete ein toller Überraschungsgast auf die Einjährige...



