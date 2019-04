Auf diesen Moment hatten zahlreiche Fans von Mike Singer (19) lange gewartet! Der Popstar brachte am Freitag sein drittes Album heraus. Den Release von "Trip" feierte der Sänger nicht nur recht wild in einem Hotelzimmer, sondern auch auf einer Promotion-Tour mit seinen Bewunderern. Promiflash war am Montagnachmittag live dabei, als der YouTuber mit ihnen in der Mall of Berlin Selfies machte und Autogramme verteilte.



