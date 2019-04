Stolze sieben Monate hielten Bibi (26) und Julian Claßen (25) den Namen ihres Sohnemanns geheim. Vor Kurzem dann die große Enthüllung: Ihr Spross hört auf den seltenen Namen Lio. Bisher gab es den Vornamen in Deutschland lediglich 72 Mal – was für ein irrer Zufall also, dass auch ihre Kollegin Dagi Bee (24) diesen Namen für ein zukünftiges Kind vorgemerkt hatte! "Ich glaube, der Name stand auch auf meiner eventuellen Babynamensliste. Ich glaube, ich hatte den, weil auf Ibiza gibt’s ein Restaurant, das heißt 'Lios' und ich fand das immer so schön", offenbarte Dagi nun in einem YouTube-Video.

