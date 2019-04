Wie lief Dagi Bee (24) und LionTs (26) Trennung im Jahr 2015 wirklich ab? An ihrem vierten Jahrestag als Paar postete die Influencerin noch eine Liebeserklärung an Timo im Netz – in einem neuen YouTube-Video gesteht sie nun, dass die beiden aber genau an diesem Tag Schluss gemacht hatten! "Das ist das Schlimmste, was man machen kann und ich schäme mich wirklich bis heute dafür, dass ich das gemacht habe." Trotzdem sind die beiden noch immer gut miteinander befreundet!



