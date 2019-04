Thomas Raths (52) plötzliches Let's Dance-Aus sorgt auch heute noch für ordentlich Gesprächsstoff. Obwohl der Designer in den vergangenen Wochen eine gute Performance nach der anderen aufs Parkett gelegt hatte, flog er am Freitag überraschend raus. Für die Fans ist das ein absolutes Unding – sie fordern ein neues Bewertungssystem! Doch was halten eigentlich die Promis und Profitänzer der Show vom aktuellen Telefon-Voting? Promiflash hat ihnen mal auf den Zahn gefühlt!



