Sagen ihre Bilder mehr als tausend Worte? Michael Wendler (46) und seine 28 Jahre jüngere Freundin Laura Müller haben sich in fleißiger Gemeinschaftsarbeit zu wahren Instagram-Profis gemausert. Immer wieder demonstrieren der Schlagersänger und die Schülerin, wie verknallt sie ineinander sind. Ihr aktuelles Posting gewährt nun Blicke unter die Gürtellinie – und dafür kassieren die Turteltauben von ihren Followern eine gehörige Portion Spott!

Auf ihren Instagram-Profilen veröffentlichten der Wendler und seine Liebste am Mittwochmorgen ein Foto, das die beiden in einer zweideutigen Pose zeigt: Laura stützt sich mit den Händen auf einem Stapel Autoreifen ab, während sich Michael hinter ihr so dicht an sie schmiegt, dass sich die Jeans-Shorts der beiden im Intimbereich berühren. "Die Macht der Liebe", kommentierten sie den Schnappschuss und schmückten ihn mit einem Herz-Emoji.

Auf ihre Community scheint das Pic alles andere als romantisch zu wirken. "Unnötiges Kopfkino", meint ein User. Andere Follower interpretieren die Aufnahme sogar als "obszöne" Anspielung auf das "Liebesspiel" des Paares.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2019

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im April 2019

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de