Knapp, knapper, Laura Müller: Michael Wendler (46) und seine 28 Jahre jüngere Freundin sorgen derzeit immer wieder für einen Aufreger. Nicht nur ihr Altersunterschied ist ein Thema, auch auf andere Art und Weise polarisieren die beiden Turteltauben. So hat sich der "Schatzi" des "Sie liebt den DJ"-Interpreten für dessen neues Musikvideo ordentlich in Schale geworfen beziehungsweise aus der Schale geworfen. Denn viel Stoff ist nicht mehr übrig!

Mit einem Mega-Ausschnitt und kurzen Hotpants rekelt sich die Flamme des Schlagersängers in dem Clip auf einer Harley. Ihr selbst scheint das deutlich zu gefallen. So postete die 18-Jährige das Ganze auf Instagram und rührte dabei ordentlich die Werbetrommel für ihren Michael: "Die Videoproduktion für das Album 'Stunde Null' von meinem Schatz läuft auf Hochtouren. Man darf gespannt sein", schrieb Laura dazu.

Mit fast 90.000 Aufrufen sorgt der kurze Clip für hitzige Diskussionen in der Kommentarleiste: "Wie naiv, peinlich, billig! Also welcher Mann möchte, dass seine Frau/ Freundin solche Videos und Bilder macht und im Netz zeigt?", wetterte ein Fan und fuhr fort: "Was denken sich nur deine Eltern? Mädchen, wach endlich auf!" So manch einer zeigte sich allerdings auch amüsiert vom üppigen Dekolleté der Schülerin: "Naja, mit Intelligenz kann sie ja nicht gerade auftrumpfen, da bleiben nur noch die hochgeschnürten Tittis."

Instagram / lauramuellerofficial Laura M., Freundin von Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura M. und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura M. im April 2019

