Jetzt teilt Giulie Santana gegen ihre Temptation Island-Kollegen aus! In der Flirt-Show hatte Salvatore Vassallo seine Freundin Christina Dimitriou mit Single-Frau Anastasiya Avilova (30) betrogen. Im Gespräch mit Promiflash machte Giulie jetzt deutlich, was sie von dem Verhalten des Esseners hält: "Also Salvatore ist wirklich der Depp der Nation." Auf der Seite der betrogenen Christina ist die Barkeeperin deswegen aber nicht – schließlich hatte die Blondine in der Show gleich alle Single-Damen als "H*ren" beschimpft, nachdem sie von Salvas Betrug erfahren hatte: "Wie sie dort geredet hat über andere Mädels, die sie noch nicht einmal kennt, wo ihr Mann Scheiße gebaut hat, das sagt alles über sie. Sie ist charakterlos, einfach charakterlos", erklärte die 21-Jährige.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de