Sind ihre Florida-Pläne etwa passé? Eigentlich wollte Laura M. Ende des Jahres zu ihrem Freund Michael Wendler (46) nach Cape Coral ziehen. In ihrer Instagram-Story offenbarte die 18-Jährige jetzt allerdings, dass in den nächsten Monaten erst einmal die Karriere ihres Partners im Vordergrund stehen wird: "Wir werden jetzt beide zusammen nach Deutschland fliegen und seine Saison machen, beziehungsweise er singt und ich werde ihn begleiten und an seiner Seite sein." Im Herbst wollen die zwei ihre Umzugspläne aber wieder in Angriff nehmen.



