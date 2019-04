Germany's next Topmodel-Kandidatin Sarah Almoril hat genug von der Kritik an ihren Kurven! Vor Kurzem teilte Julia Wulf (23), die 2016 an der Modelshow teilgenommen hatte, gegen die Mädchen der aktuellen Staffel aus – und ließ vor allem an Sarah kein gutes Haar: "Zum konventionellen Modeln müsste sie noch ein bisschen abnehmen", lautete ihr Urteil über das Nachwuchsmodel. Im Promiflash-Interview kann Sarah diese Aussage nicht nachvollziehen: "Ich will mich ja gerade durchsetzen, obwohl ich nicht diesen Maßen, dieser Norm entspreche und ich glaube schon, dass es Stärke zeigt, wenn man das hinbekommt."



