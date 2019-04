Sie geht in der Boys Edition bei Germany's next Topmodel aufs Ganze! In der kommenden Episode haben Heidi Klums (45) Laufsteg-Schützlinge ein Fotoshooting mit Male Models. Vor dieser Herausforderung fürchteten sich in der Vergangenheit besonders die vergebenen Kandidatinnen – schließlich sollen die Freunde zu Hause nicht eifersüchtig werden. Für die Single-Ladys bedeuten diese GNTM-Ausgaben dagegen meist eine willkommene Abwechslung. Wem fällt das wohl in der aktuellen Staffel am leichtesten? Gegenüber Promiflash verrät Cäcilia, dass vor allem ihre Konkurrentin Caroline Spaß mit den hübschen Männern hatte: "Ich denke, bei dem einen oder anderen war’s vielleicht noch ein bisschen mehr, als nur ein Shooting..."



