Bei Get the Fuck out of my House erlebte Micaela Schäfer (35) einen echten Horror-Moment! Vergangene Woche zog die Nackschnecke als 101. Bewohnerin in den TV-Knast ein. Schon nach wenigen Tagen kam es dann zu einem sexuellen Übergriff, wie sie Bild schilderte: "Ich stand ganz normal am Tisch. Dann hat mir der Herr mit voller Wucht auf meinen Hintern geklatscht. Völlig respektlos!" Der Übeltäter Kevin H. erklärte jetzt im Promiflash-Interview seine "Gründe" für das unangenehme Verhalten – und scheint den Po-Grapscher keinesfalls zu bereuen: "Mit dieser 'Zuhälterschelle' konnte ich Punkt eins meiner Bucketlist abhaken. Micaela Schäfer ist zum ersten Mal bei einem Mann vor laufender Kamera gekommen. Zwar lediglich in Rage – aber immerhin!"

