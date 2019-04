Jetzt ist die Trennung endgültig! Bereits im Januar hatten Anne Wünsche und ihr Langzeitpartner Henning Merten bekannt gegeben, dass ihr Beziehung gescheitert ist. Ihren zwei Töchtern zuliebe lebten sie zunächst weiterhin zusammen – diese Wohnsituation gehört nun aber der Vergangenheit an. Wie die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Promiflash offenbart, herrscht seit Hennings Auszug sogar absolute Funkstille: "Wir haben nur noch Kontakt, wenn es um die Kinder geht. Also, es gibt nichts mehr Persönliches, wir sehen uns eigentlich auch gar nicht mehr."



