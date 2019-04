Den Fans von The Walking Dead dürfte diese Nachricht gar nicht gefallen! Bereits Anfang des Monats erschien die finale Folge der neunten Staffel. Neben einem spannenden Zeitsprung mussten die Zombie-Liebhaber in den insgesamt 16 Episoden auch einen schweren Verlust verkraften: Serienheld Rick Grimes (Andrew Lincoln, 45) verschwand nach einer Explosion. Auch die letzten Folgen hatten es in Sachen Spannung in sich. Aber wie es weitergeht, erfahren die Fans erst in einigen Monaten!

Das geht nun aus einem Teaser des Senders HBO hervor, in dem lediglich einige Zombies zu sehen sind. Demnach soll die zehnte Season erst im kommenden Oktober erscheinen! Zwar sind noch keine Story-Details bekannt gegeben worden – aber es gibt einige Theorien: Unter anderem, dass Superschurke Negan (Jeffrey Dean Morgan, 52) wieder vermehrt vorkommen könnte. Auch eine Rückkehr von Zuschauerliebling Maggie (Lauren Cohan, 37) sei demnach nicht ausgeschlossen, da am Ende eine verzerrte Stimme aus einem Funkgerät zu hören gewesen sei, die ihrer verdächtig ähnelt. Fest steht allerdings: Michonne-Darstellerin Danai Gurira (41) wird “The Walking Dead” in der kommenden Staffel verlassen.

Auch wenn die neunte Apokalypse-Runde nicht mit einem erwarteten Cliffhanger endete, dürften die letzten Folgen den Zuschauern böse in Erinnerung geblieben sein! Die Whisperers-Anführerin Alpha (Samantha Morton) hatte dafür gesorgt, dass gleich zehn Protagonisten enthauptet wurden – darunter auch Carols (Melissa McBride, 53) Stiefsohn Henry (Matt Lintz).

