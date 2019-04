Bei Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) geraten auch die Promis ins Schwärmen! Am Donnerstag besuchten die Germany's next Topmodel-Chefin und ihr Verlobter erstmals gemeinsam einen roten Teppich in Deutschland. Die anderen Gäste der About You Awards in München freuten sich mit dem umschwärmten Paar. Wie Riccardo Simonetti im Promiflash-Interview erzählte, gehen Heidi und Tom auch abseits der Kameras liebevoll und flirty miteinander um. Das haute auch Jasmin Wagner (38) um. "Sie sind anbetungswürdig schön und sie sind so cool und sie sehen so glücklich aus! Man möchte sich eine Scheibe von dem Glück abschneiden", schwärmte die Musikerin, die seit 2015 selbst glücklich verheiratet ist.



