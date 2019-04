Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) erobern zum ersten Mal einen Red Carpet ihrer Heimat – und das sooo strahlend! Am Donnerstag beehrte das Paar die About You Awards in München. In Begleitung seines Bruders Bill Kaulitz (29) stellten sich das Model und der Musiker dem Blitzlicht-Gewitter. Dabei rockte sie einen schicken Jumpsuit, während Tom lässig im Jogging-Style auftauchte – zu lässig für eine Preisverleihung? Heidis Germany's next Topmodel-Schützling Vanessa sieht's locker: "Wir sind hier auf den About You Awards, und 'about you' sagt's ja schon: Es geht um dich, komm' so, wie du dich wohlfühlst, auch wenn’s eine Awardshow ist", sagte sie Promiflash. Bei der Verleihung durfte sich ihre Casting-Mentorin Heidi später sogar noch über einen Preis für ihre Business-Erfolge freuen – der perfekte Abschluss für den ersten deutschen Carpet mit ihrem Schatz!



