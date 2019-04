Johannes Haller (31) im Gefühls-Chaos! Vor Kurzem gaben der einstige Bachelorette-Teilnehmer und Bachelor-Babe Yeliz Koc (25) ihre Trennung bekannt. Bei den diesjährigen About You Awards in München unterhielt sich das Ex-Paar vor dem roten Teppich noch miteinander – kurz darauf wurde dem Sonnyboy das Beziehungs-Wirrwarr wohl aber zu viel: "Im Moment sind einfach zu viele Emotionen drin und ich bin sicherlich irgendwo verletzt. Keine Ahnung, also, sorry, ok? Das ist echt ein blödes Thema gerade für mich", stammelte Johannes gegenüber Promiflash, bevor er das Interview nach insgesamt 30 Sekunden abbrach. Besonders interessant: Bei der Aftershow-Party sollen sich Yeliz und er aber nochmals begegnet sein und sogar miteinander rumgeknutscht haben!



