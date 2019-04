Selbst ist die Frau – auch an ihrem B-Day! Am 18. April war es so weit: Das älteste It-Girl des Kardashian-Clans, Kourtney, feierte einen runden Geburtstag. Die dreifache Mutter wurde 40 Jahre alt! Dass sie diesen Meilenstein entgegen aller Flirt-Gerüchte ohne einen Partner an ihrer Seite zelebrieren musste, schien sie dabei überhaupt nicht zu stören: Freunde plaudern aus, dass die brünette Fernsehbekanntheit aktuell gar nicht glücklicher sein könnte!

Gegenüber Hollywood Life erzählt ein Insider: "Kourtney geht es gerade richtig gut und sie stört sich überhaupt nicht daran, ihren Geburtstag als alleinstehende Frau zu verbringen. Sie ist mit jedem Aspekt ihres Lebens zufrieden und fühlt keine Leere, nur weil sie zurzeit nicht in einer ernsthaften Beziehung ist." Tatsächlich beteuerte die überzeugte Single-Lady des Öfteren, nicht wild auf eine feste Partnerschaft zu sein. Stattdessen amüsierte sich die Schwester von Kim Kardashian (38) in den vergangenen Monaten lieber mit ihren Toyboys Younes Bendjima (25) und Luka Sabbat.

Kourtneys Geburtstag war auch ohne männlichen Hauptdarsteller eine wilde Sause, wie Kims Instagram-Storys beweisen: Die Frau der Stunde und ihre Gäste konnten sich zum Beispiel an einer ganz besonderen Torte erfreuen. Der Kuchen war eine gebackene Kopie ihres Badewannen-Nackt-Shootings.

Getty Images Kourtney Kardashian, Geschäftsfrau

Getty Images Kourtney Kardashian, Fernsehbekanntheit

Instagram / kimkardashian Kourtney Kardashians Geburtstagstorte

