Wer will es mit Sandra Bradley aufnehmen? Die gelernte Polizeiausbilderin ist offiziell die stärkste Frau Deutschlands: Stolze 240 Kilo stemmt die Nürnbergerin beim Kreuzheben, ein 19 Tonnen schwerer LKW ist für die Gewichtheberin kein Problem. In ihrer Sportart "Strongwoman" liegt sie weltweit auf Rang drei – und ihr Können stellt sie nun auch im TV unter Beweis: Bei Superhero Germany tritt sie am Samstag gegen ambitionierte Amateure an. Im Promiflash-Interview verriet sie erste Einzelheiten: "Die Kandidatinnen haben vorher schon drei harte Runden hinter sich und dürfen dann im Finale gegen mich persönlich und die Christina Obergföll (37) antreten. Da versuchen die dann, uns zu schlagen. Und sie müssen dann uns beide schlagen, um dann Superhero Germany zu werden!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de